Украинскую легкоатлетку Магучих затравили за фото с Ласицкене на Олимпиаде

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих взяла на Играх в Токио бронзу в прыжках в высоту. После выступления она сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене, которая завоевала золотую медаль. После этого на ее страницу в Facebook пришли националисты и устроили в комментариях травлю.

Радикально настроенные пользователи обратили внимание, что Магучих — сержант ВСУ, а выступающая за ЦСКА Ласицкене носит воинское звание капитана. Магучих пристыдили, что она «обнимается с офицером страны-агрессора». Некоторые поинтересовались, не печет ли ей руку украинский флаг.

«Позор — военнослужащая ВСУ дружески фотографируется с военнослужащей Московии! <…> Это не представительница Украины, это стыд Украины», — написал Andriy Borodavko.

«Тебе лучше нанять на некоторое время пиарщика <…> И, конечно, ждем видео с извинениями», — выразил свое мнение Volodymyr Hordiienko.

«Если представляешь страну свою на соревнованиях, ты не можешь быть вне политики!» — возмутилась Olena Naumenko.

Большинство пользователей восхитились успехом Магучих на Олимпийских играх и поблагодарили ее за медаль.

Накануне россиянка Мария Ласицкене завоевала олимпийское золото в Токио в соревнованиях по прыжкам в высоту. Ее результат — два метра четыре сантиметра. Серебро у австралийки Николы Макдермотт, бронзовую медаль завоевала Магучих. Президент России Владимир Путин поздравил Ласицкене с чемпионством и пожелал ей благополучия, удачи и новых свершений.