Мир 10 июня 2023, 23:08 Украинскую группу забрали с концерта в военкомат Одессы Военкомы задержали участников украинской группы Janket в Одессе для мобилизации РИА «Новости»

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Участников украинской группы Janket задержали на вокзале в Одессе и забрали в военкомат для мобилизации в армию. Об этом музыканты сообщили на своей странице в соцсетях.

Коллектив приехал в один из одесских ночных клубов на благотворительный концерт. Но вместо организаторов их встретили военные. У артистов забрали телефоны и повезли на медкомиссию. Такого подвоха они не ожидали.

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«Никто не представился, просто повезли нас в военкомат для проверки. При входе у нас забрали телефоны и отправили на медкомиссию, где всегда все здоровы. Затем, так и не выдав телефоны, нас повезли на флюорографию в другой военкомат. Теперь мы направляемся в армию, в ДШВ на Житомирщине», — написал один из музыкантов.

Позже артисты сообщили, что никто из них не прошел «проверку» для службы в десантно-штурмовой бригаде и их всех решили отправить в другую воинскую часть.

Это не первый случай ухищренной мобилизации в Одессе. Мужчин забирают на передовую, начиная от преследования на скорой помощи и заканчивая взломом с проникновением в жилье. На днях мужчина, спасаясь от военкомов, бросил машину на дороге и побежал в поле, чтобы не попасть в ВСУ.