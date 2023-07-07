Мир 07 июля 2023, 18:19 Украинскую фармкомпанию обвинили в продаже лекарств российской армии СБУ: украинская фармкомпания из Житомирской области продавала лекарства российской армии РИА «Новости»

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Украинская фармакологическая компания продавала препараты Вооруженным силам России, используя механизм обхода ограничений. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

«СБУ выявила фармакологическую компанию в Житомирской области, которая продавала медикаменты российской армии», — указали в ведомстве.

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Название организации Служба безопасности Украины не сообщила. По данным СБУ, фармкомпания в основном поставляла обезболивающие средства, которые использовали для лечения российских военнослужащих.

Производитель экспортировал продукцию в Россию до февраля 2022 года. Деловым партнером фирмы было учреждение, выполняющее государственные заказы Минобороны РФ, отметили в Службе безопасности Украины.

После введения ограничений менеджмент фармкомпании разработал механизм обхода. Поставки продолжились через подконтрольные коммерческие структуры на Ближнем Востоке и в странах Евросоюза, указали в СБУ. Директору предприятия предъявили обвинение в «пособничестве стране-агрессору».

Ранее Украина внесла британскую компанию Unilever, производящую товары под брендами Dove, Axe, Lipton и Domestos, в список международных спонсоров войны. Причиной стал отказ организации уходить с российского рынка.