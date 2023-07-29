Мир 29 июля 2023, 10:12 Украинскую энергосистему начали готовить к тяжелой зиме УН: украинскую энергосистему готовят к худшему зимнему сценарию РИА «Новости»

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Из-за возможных ракетных ударов украинскую энергетическую систему стоит готовить к любым, даже худшим сценариям развития событий зимой, сообщил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Он порекомендовал жителям не избавляться от генераторов и запастить топливом, написало местное издание «Украинские новости».

Кудрицкий отметил, что энергетики делают все возможное для того, чтобы новый отопительный сезон был «эффективным и стабильным». Они продолжают ремонтировать поврежденное оборудование и модернизировать пострадавшую инфраструктуру.

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Глава правления «Укрэнерго» добавил, что из соображений безопасности не станет обнародовать данные о нынешнем состоянии энергетической системы.

Еще в начале весны президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, энергетикам, службам безопасности и всем профильным структурам усилить защиту энергетических объектов и восстановить разрушенную инфраструктуру в стране к следующему отопительному сезону.