Украинскую экономику сравнили с тяжелобольным

Украинская экономика похожа на человека, страдающего от множества болезней. Причем лечение одной вызывает ухудшение в других местах. Об этом заявил политический эксперт Андрей Головачев.

«Проблема в том, что экономика Украины сейчас напоминает человека, страдающего многочисленными болезнями и лечение одной болезни вызывает ухудшение других. Например, лечение сахарного диабета может загубить сердце, лечение сердца загубит печень, а лечение онкологии уничтожит иммунитет и тому подобное», — написал Головачев в колонке для издания «Главред».

В качестве примера такой болезни он назвал низкий уровень оплаты труда. По его словам, миллионы украинцев вынуждены уезжать за границу из-за крайне низкой зарплаты у себя на Родине. Поэтому правительство каждый год поднимает уровень минимальной зарплаты, но это заставляет предпринимателей либо закрывать свой бизнес, либо сокращать количество рабочих мест, нагружая оставшихся сотрудников. В итоге на Украине растет безработица, а это значит, что население уезжает работать за границу.

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По мнению Головачева, экономическая ситуация на Украине настолько запущена, что побочный отрицательный эффект при решении той или иной проблемы даже внешне правильными способами будет всегда. Кроме того, эксперт посчитал, что на Украине отсутствует осознанная экономическая политика, а есть только спорадический набор действий. В то же время Головачев заявил, что в стране сейчас нет политической силы, которая могла бы изменить экономическую ситуацию.

«Украинская экономика сейчас куда-то движется под действием равнодействующей всех вышеперечисленных сил. Куда она движется, пока никто сказать не может. Может быть больному полегчает, а может быть он испустит дух, — заключил эксперт.