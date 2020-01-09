Украинскую чиновницу ранили из арбалета

Годунок написал, что выпущенный из арбалета болт пробил Ковадло насквозь ладонь и врезался в автомобиль.

«Выстрел этого изверга реально мог быть смертельным, связался с врачами, состояние стабильное, с ней все более менее, кровь предварительно сдавать не нужно», — отметил автор поста.

Ковадло получила ранение, когда находилась во дворе дома на детской площадке. По предположению Годунка, болт выпустили из окна дома № 40 по улице Момота. Он добавил, что сейчас ведутся поиски стрелка. О других обстоятельствах происшествия информации нет. О мотивах арбалетчика пока также не известно.