Руководство одной из гостиниц в Польше выставило пожилую беженку из Украины после ее слов о том, что ВСУ обстреляли Харьков. В Сети появилось видео, на котором женщину выгоняют из отеля. В руках у нее большая сумка, на спине — рюкзак. Закадровый женский голос комментирует происходящее.

«Вот как мы избавляемся от русского мира даже в Польше», — заявила девушка, предположительно, сотрудник отеля.

Вслед уходящей украинке полячка на русском языке заявила, что «Европа не принимает таких людей с их „русским миром“». Она возмутилась, что женщина заявила об обстреле Харькова «украинскими ребятами» и назвала это «черной неблагодарностью».

«Мы помогаем людям порядочным <…> Мы вам помогали, а вы всю неделю использовали Польшу и еврейскую организацию, пропагандируя в отеле Hilton русский мир. Следуйте за русским кораблем», — заявила девушка за кадром.

В русском сегменте Сети предположили, что убежище в Польше можно получить, только проявив лояльность, вне зависимости от истины.