Мир 25 мая 2023, 15:41 Украинскую армию назвали самой большой в Европе Экс-премьер Яценюк назвал армию Украины самой большой в Европе Ministry of Defense of Ukraine

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Украинская армия в настоящее время является самой крупной в Европе. Об этом на форуме по безопасности в Киеве заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам, до начала специальной операции весь мир считал, что у России вторая армия мира по численности.

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«Все верно, это правда. Российская армия самая большая в Европе, но после украинской», — сказал он.

Также Яценюк заявил, что Украине якобы «удалось демилитаризировать Россию».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство РФ разделяет позицию западных государств о невозможности заморозки украинского конфликта.

По его словам, Кремль рассматривает исключительно возможность завершения специальной операции после выполнения поставленных перед армией задач и целей всеми доступными у военных средствами.