Украинскому политику стало плохо в прямом эфире. Видео

Бывшему губернатору Закарпатской области Геннадию Москалю стало плохо прямо во время эфира передачи «Украинский формат». Соответствующий фрагмент видеозаписи программы был опубликован в социальных сетях.

Политик отвечал на вопросы ведущего Вячеслава Пиховшека, когда его самочувствие ухудшилось. Инцидент произошел в студии NewsOne, пишет Страна.ua.

На опубликованных кадрах видно, как Москаль начал шататься, у него стали закатываться глаза. Ведущий сообщил, что гостю передачи стало плохо. Больше камеры политика не показывали. После этого эфир программы был прерван.

Через некоторое время после случившегося журналист Максим Назаров сообщил в своем Telegram-канале, что состояние 69-летнего Геннадия Москаля удалось стабилизировать. Причиной ухудшения его самочувствия журналист назвал пониженное давление. Прибывшим в студию врачам скорой помощи удалось его стабилизировать.