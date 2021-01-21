Украинскому пенсионеру выставили счет за отопление 28 тысяч рублей
«Десять тысяч за тепло! За декабрь — это еще не самый холодный месяц! Как Вам такая арихметика? Победа! Или просто сильно нужны деньги?» — написал Липовский на своей странице в Facebook. К сообщению он прикрепил фотографию квитанции.
Площадь квартиры автора поста равняется 102 квадратным метрам. Пользователи соцсети просканировали QR-код квитанции, который виден на снимке, и выяснили, что общий долг пенсионера за отопление превышает 70 тысяч гривен (порядка 182 тысяч рублей).
Пенсионер не знает, как оплачивать такие счета при пенсии в 1 700 гривен (около 4,5 тысячи рублей). Об этом он заявил в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews. Липовский отметил, что сейчас у него нет работы и деньги ему взять неоткуда.
Также пенсионер пожаловался, что денег на оплату коммунальных услуг ему и раньше не хватало, а оформить субсидию у него не получается из-за отсутствия необходимых документов и справок.
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что правительство неспособно сократить расходы при падающей экономике. В этом году бюджет страны принят с огромным дефицитом — 5,5% ВВП. Суслов напомнил, что приемлемым уровнем дефицита во всем мире считается показатель до 3%