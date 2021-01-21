Украинскому пенсионеру выставили счет за отопление 28 тысяч рублей

Пенсионер из Киева Станислав Липовский получил ежемесячную квитанцию за услуги ЖКХ, но от прочих ее отличала итоговая сумма. Согласно квитку за отопление квартиры за декабрь 2020 года пенсионер должен заплатить 10 796 гривен (это порядка 28 тысяч рублей).

«Десять тысяч за тепло! За декабрь — это еще не самый холодный месяц! Как Вам такая арихметика? Победа! Или просто сильно нужны деньги?» — написал Липовский на своей странице в Facebook. К сообщению он прикрепил фотографию квитанции.

Площадь квартиры автора поста равняется 102 квадратным метрам. Пользователи соцсети просканировали QR-код квитанции, который виден на снимке, и выяснили, что общий долг пенсионера за отопление превышает 70 тысяч гривен (порядка 182 тысяч рублей).

Пенсионер не знает, как оплачивать такие счета при пенсии в 1 700 гривен (около 4,5 тысячи рублей). Об этом он заявил в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews. Липовский отметил, что сейчас у него нет работы и деньги ему взять неоткуда.

Также пенсионер пожаловался, что денег на оплату коммунальных услуг ему и раньше не хватало, а оформить субсидию у него не получается из-за отсутствия необходимых документов и справок.

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