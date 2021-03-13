Украинскому министру предложили обратиться в МИД РФ для посещения Крыма

Депутат Госдумы Михаил Шеремет обратился к главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, призвав того не выдумывать небылицы о якобы отсутствии доступа в Крым. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Глава украинского МИДа ранее в ходе заседания Совбеза ООН призвал Россию предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом. Но люди и политики из разных стран неоднократно посещали полуостров, и никаких проблем с этим не существовало.

Российский парламентарий отметил, что подобные заявления Киева выглядят удивительно.

«Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы», — заявил Шеремет.

Депутат предложил министру иностранных дел Украины обратиться в российский МИД, чтобы согласовать визит в Крым и воочию ознакомиться с опытом по развитию территорий. Шеремет посоветовал Кулебе, чтобы тот перестал «нагло врать» мировой общественности. Именно Украина пытается оградить своих граждан и иностранцев от поездок в Крым. Страна вводит санкции и запугивает уголовными делами, потому что боится, что люди узнают правду о том, как на самом деле счастливо живут крымчане у себя дома в России, отметил депутат.

Коллега Шеремета, член Государственной думы Руслан Бальбек, ранее также указал, что при соблюдении российских законов Крым открыт для всех, кто хочет посетить полуостров.