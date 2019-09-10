Расположенное в Луганской области Украины коммунальное предприятие «Лисичанскводоканал» энергетическая компания «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) 10 сентября за долги отключит от электроэнергии.

Часть украинского Лисичанска осталась без воды из-за долгов Подробнее

Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщила газета «Известия».

На своей странице в Facebook «Лисичанскводоканал» просит потребителей запастись водой, так как в связи с подготовкой к зимнему периоду с 01:00 10.09.2019 до 24:00 11.09.2019 водоснабжение будет прекращено.

Речь идет о центральной части Лисичанска и районе завода «Пролетарий». Из-за поломки коллектора не будет воды также на ул. Автомобилистов, 39.

По данным «Известий», «Лисичанскводоканал» обслуживает около 160 тысяч человека, живущих в Лисичанске, Новодружеске, Приволье, селе Стекольное и ближайшие шахты.