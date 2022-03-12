Украинской власти предрекли быстрый развал

В Конгрессе США дали оценку перспективам действующей украинской власти. Сложившаяся ситуация, отметили американские политики, не оставила Украине каких-либо шансов.

Член Палаты представителей Даррелл Исса отметил, что в нынешних условиях соседнюю с Россией страну ждет «быстрый развал». Его слова привел сайт Breitbart.

Политик упомянул секретные брифинги, на которых «неоднократно говорилось» об отсутствии у руководства Украины каких-либо шансов.

Помощь США конгрессмен счел для украинской стороны бесполезной, а введенные Белым домом антироссийские санкции — неблагоразумными.

Ранее СМИ заявили, что американский президент Джо Байден лично выступил против передачи Украине польских истребителей МиГ-29. А американский Минфин разрешил жителям страны оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.