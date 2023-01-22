Мир 22 января 2023, 02:33 Украинской участнице не дали слова на конкурсе «Мисс Вселенная» YouTube

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Организаторы конкурса красоты «Мисс Вселенная» в Орландо не позволили участнице состязания из Украины Виктории Апанасенко высказаться со сцены. Они побоялись возможных провокаций. Подробностями модель поделилась в интервью украинскому изданию KP.

По словам Апанасенко, во время финала других девушек пригласили на сцену на церемонию вручения награды, а ей ничего не сказали. Оказалось, что организаторы конкурса заранее записали с ней видео, которое и показали во время трансляции.

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Украинка отметила, что ей не дали микрофон. Журналист предположил, что Апанасенко не пригласили специально, чтобы она не смогла высказаться о ситуации на Украине.

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«Мне очень хотелось напомнить в прямом эфире, что конфликт продолжается», — сказала конкурсантка.

Представительница Украины Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с россиянкой Анной Линниковой во время общей фотосессии участниц конкурса «Мисс Вселенная». Линникова рассказала, что пыталась поговорить с украинской моделью, но та всячески ее избегала.

Представительницы России и Украины выбыли в полуфинале конкурса «Мисс Вселенная». Корону забрала представительница США Р’Бонни Габриэл.