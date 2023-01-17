Мир 17 января 2023, 19:21 Украинской разведке предрекли крупное поражение от России Экономист Соскин: разведку Украины ждет крупное поражение U.S. Army Europe Images

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Главное разведывательное управление не предупредило президента Владимира Зеленского о новых ракетных ударах по стратегическим объектам Украины. Об этом экономист и бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил на своем YouTube-канале.

«Разведка ничего не доложила. Где это Главное разведуправление, где этот глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов? Они не знали о том, что готовится удар ракетами, что они спокойно долетают до Киева, до Львова…» — отметил он.

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По словам экс-советника, члены правительства всячески пытаются отвлечь внимание от нанесения ударов по критически важным энергетическим объектам.

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Соскин отметил, что сейчас последние практически вывели из строя. Он уверен, что если начнутся сильные морозы, то система окончательно «рухнет».

Минэнерго Украины ранее подтвердило поражение объектов инфраструктуры в Киевской, Харьковской, Винницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях. По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, экстренные отключения света ввели в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях страны.

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