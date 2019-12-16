    16 декабря 2019, 23:42

    Украинской Православной Церкви удалось сохранить свое название

    Александр Кушак

    Верховный суд Украины разрешил оставить название Украинской Православной Церкви. Теперь она не должна отражать в своем официальном названии принадлежность к Русской Православной Церкви и Московскому Патриархату, сообщило РИА Новости.
    Украинской Православной Церкви удалось сохранить свое название

    Год назад Верховная рада Украины одобрила закон, согласно которому Украинская Православная Церковь обязана указывать в своем названии принадлежность к Русской Православной Церкви и Московскому Патриархату. В канонической УПЦ закон назвали попыткой отобрать «историческое и юридически закрепленное название», написал сайт телеканала «ЦарьГрад».

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    На протяжении года длились судебные разбирательства. В апреле 2019 года Шестой апелляционный суд в Киеве отказался удовлетворить апелляционную жалобу Минкультуры Украины по делу о переименовании Украинской Православной Церкви. Таким образом суд признал законность остановки процесса принудительного указания в официальном названии принадлежности к Русской Православной Церкви.

    Не смотря на это, закон о переименовании религиозных организаций, имеющих свои административные центры на территории государства, признанного Верховной радой Украины государством-агрессором, продолжает официально действовать.