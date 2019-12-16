Украинской Православной Церкви удалось сохранить свое название

Год назад Верховная рада Украины одобрила закон, согласно которому Украинская Православная Церковь обязана указывать в своем названии принадлежность к Русской Православной Церкви и Московскому Патриархату. В канонической УПЦ закон назвали попыткой отобрать «историческое и юридически закрепленное название», написал сайт телеканала «ЦарьГрад».

Украина хочет перенести Рождество Подробнее

На протяжении года длились судебные разбирательства. В апреле 2019 года Шестой апелляционный суд в Киеве отказался удовлетворить апелляционную жалобу Минкультуры Украины по делу о переименовании Украинской Православной Церкви. Таким образом суд признал законность остановки процесса принудительного указания в официальном названии принадлежности к Русской Православной Церкви.

Не смотря на это, закон о переименовании религиозных организаций, имеющих свои административные центры на территории государства, признанного Верховной радой Украины государством-агрессором, продолжает официально действовать.