Украинской гривне предсказали резкий обвал

По словам Хмелевского, есть большая вероятность повышения курса доллара до 30 гривен к концу следующего года. При более негативном сценарии этот показатель может достичь более 50 гривен за доллар. Пока единица американской валюты стоит 23,24 гривны.

Причиной падения курса гривны стал дефицит торгового баланса страны на сумму более чем в 11 миллиардов долларов, а также оттоком инвестиций.

На обвал гривны может также повлиять приближающийся срок возврата Киевом пяти миллиардов долларов своим кредиторам.

Хмелевский также указал на то, что на Украине существует угроза начала нового политического кризиса, тогда как одновременно существует вероятность очередного всемирного финансового кризиса, что не может положительно отразиться на курсе гривны.