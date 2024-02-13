Мир 13 февраля 2024, 12:01 Украинской армии предрекли военные операции на грани фола Полковник Матвийчук: ВСУ начнут военные операции на грани фола при Сырском Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины начнут заниматься рискованными военными операциями при новом главнокомандующем Александре Сырском. Таким прогнозом поделился с изданием Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, поскольку тот был неуправляем. Залужный решал вопросы авторитарно и не соглашался с выводами Зеленского, а Сырский станет для украинского лидера «карманным главкомом», отметил Матвийчук.

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Военный эксперт обратил внимание, что Зеленскому важно показать себя как сражающегося лидера, поскольку такой образ почитают в США и Европе и могут дать под него денег. Для этого необходимы военные операции, а Сырский выполнит все, что прикажет президент Украины, пояснил полковник. Однако сейчас у ВСУ нет ни средств, ни сил, чтобы действовать более или менее успешно, добавил Матвийчук.

«Значит, операции будут рискованные, на грани фола, и приведут к массовой гибели солдат», — резюмировал военный эксперт.

В Верховной раде перестановки в командовании ВСУ сравнили с зачисткой. Украинский депутат Ирина Геращенко назвала эти действия провалом с коммуникационной точки зрения.