Мир 26 августа 2023, 11:23 Украинской армии предрекли поражение даже с истребителями F-16 Newsweek: истребители F-16 не помогут ВСУ на поле боя Unsplash

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Даже истребители F-16 не помогут украинским войскам потеснить российские на поле боя. Таким мнением поделился обозреватель Newsweek Марк Дэвис.

«Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия в первой половине 2024 года (или когда бы то ни было) принудит <…> войска к отступлению», — подчеркнул он.

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Журналист добавил, что обучение украинских летчиков управлению американскими истребителями, скорее всего, займет большую часть года, но даже если подготовка будет качественной, ВСУ придется столкнуться со «вторыми по размерам ВВС в мире».

Дэвис напомнил, что среди кандидатов в президенты США существуют две полярные точки зрения по поводу военной помощи Украине: ее нужно оказывать столько, сколько потребуется, или срочно прекратить. Большинство простых американцев колеблются где-то между, считает обозреватель.