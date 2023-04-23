Мир 23 апреля 2023, 03:38 Украинской армии предрекли окружение в случае попытки пойти в наступление Economist: ВСУ рискуют попасть в окружение при попытке пойти в наступление Официальный сайт президента Украины

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Попытки ВСУ пойти в контрнаступление могут привести к окружению украинской армии. Об этом написала британская газета Economist.

Осуществление давно запланированного контрнаступления сопряжено с большими рисками, говорится в материале. Российские войска «хорошо окопались» вдоль линии фронта.

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«При нападении Украине потребуется, чтобы ее войска превосходили численностью обороняющихся, а такое возможно лишь на отдельных участках. Даже если Киев сможет прорвать оборону, необходимо действовать осторожно, иначе ВСУ рискуют попасть в окружение», — отметили авторы материала.

Украине и ее западным кураторам стоит учесть, что контрнаступление не принесет существенного преимущества, но закончиться может плачевно.

Российские военные сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях. Украинские войска пытались атаковать малыми группами при поддержке артиллерии, но противнику не удалось отбить позиции у ВС РФ.