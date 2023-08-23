Мир 23 августа 2023, 23:57 Украинской армии предрекли бегство за Днепр Экс-разведчик США Риттер: ВСУ придется отступить за Днепр для сохранения армии РИА «Новости»

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Украинским подразделениям придется отступить за Днепр, чтобы сохранить оставшиеся части. ВСУ потеряли значительное количество личного состава и боевой техники, заявил в эфире YouTube-канала журналиста Гарланда Никсона бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Украинцам придется снять войска с Запорожья и перенести на другие направления, чтобы закрыть бреши», — отметил военный.

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По мнению Риттера, ВСУ придется перейти к тактике мобильной обороны, но для нее у украинской армии недостаточно ресурсов и оружия. Атака российских вооруженных сил на всем протяжении линии соприкосновения приведет к отступлению ВСУ за Днепр для сохранения оставшихся частей армии, заявил бывший разведчик.

Риттер ранее заявил, что российские войска возьмут под контроль Купянск, после чего освобождение Харькова станет лишь вопросом времени. Слова экс-разведчика привело издание «Комсомольская правда».