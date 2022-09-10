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Украинского журналиста разочаровала позиция Венгрии по Крыму

Espreso: венгерский учебник без Крыма в составе Украины показал позицию Будапешта

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Выпущенный в Венгрии учебник по географии доказывает, что Будапешт не согласен с украинской позицией по Крыму. Такое мнение в издании Espreso выразил журналист Богдан-Олег Горобчук. Об этом написало РИА «Новости».

В пособии сказано, что Карпаты являются единственными высокими горами на Украине. Авторы учебника не включили в параграф информацию о Крымских горах.

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«И еще было бы полбеды, если бы это было какое-то неофициальное пособие, но это общеобразовательный учебник, разработанный государственным центром OFI и обязательный для венгерских восьмиклассников», — высказался разочарованный украинский публицист.

Статья о Карпатах спровоцировала нешуточный скандал. В результате представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии.

Несмотря на то, что Киев считает Крым своей территорией, ВСУ обстреливают полуостров. Ранее главком Валерий Залужный признал причастность украинских военных к взрывам в Новофедоровке.

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