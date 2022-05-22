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    22 мая 2022, 23:45

    Украинского священника облили зеленкой во время богослужения

    Shot: во Львовской области во время богослужения священника УПЦ МП облили зеленкой

    Полина Созыкина

    Богослужение в одном из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата во Львовской области закончилось скандалом. Местного священника облили зеленкой прямо во время обряда, сообщил Telegram-канал Shot.

    Украинского священника облили зеленкой во время богослужения

    В соцсетях появилась информация, что пострадал отец Владимир, священник УПЦ в городе Стры. Богослужение шло в честь перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

    На Украине все чаще звучат призывы разорвать связи между Украинской и Российской православными церквями. По данным Теlеgram-канала, Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете Московского патриархата.

    Протоиерей Александр Авдюгин рассказал, как идеи национализма проникли в веру на Украине. История раскола церкви началась еще в ранние советские времена. Соединение несоединимых по образу жизни западных и восточных территорий Украины было критической ошибкой, считает протоиерей.