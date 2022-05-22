Украинского священника облили зеленкой во время богослужения

Богослужение в одном из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата во Львовской области закончилось скандалом. Местного священника облили зеленкой прямо во время обряда, сообщил Telegram-канал Shot.

В соцсетях появилась информация, что пострадал отец Владимир, священник УПЦ в городе Стры. Богослужение шло в честь перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар.

На Украине все чаще звучат призывы разорвать связи между Украинской и Российской православными церквями. По данным Теlеgram-канала, Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете Московского патриархата.

Протоиерей Александр Авдюгин рассказал, как идеи национализма проникли в веру на Украине. История раскола церкви началась еще в ранние советские времена. Соединение несоединимых по образу жизни западных и восточных территорий Украины было критической ошибкой, считает протоиерей.