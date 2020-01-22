Украинского школьника призвали в армию. Ему исполнилось только 12 лет

Одна из жительниц Киева получила повестку из военкомата, адресованную ее 12-летнему сыну. При этом в документе были ошибки в фамилии и дате рождения школьника.

Как пишет украинское издание «Сегодня», о произошедшем в Facebook рассказала мать ученика Ирина Костюченко. По ее словам, повестку в армию почтальон принес утром 21 января.

«Я в шоке, без очков открываю — действительно, бумажка, где я одним полуоткрытым глазом вижу имя среднего. Ребенку — только исполнилось 12 лет! Для того, чтобы повестка пришла ему, он, пожалуй, должен возглавить международный наркокартель», — поделилась она.

Костюченко пояснила, что у нее есть еще старший сын, которому 20 лет. Женщина сначала подумала, что призывают именно его. Кроме того, в документе была опечатка в одной букве фамилии мальчика и годе рождения.

«Среднему, родившемуся в январе 2008-го, система «накинула» пять лет. Перепутала, пожалуй, «2008» и «2003», — отметила она. Теперь Костюченко планирует сама прийти в военкомат, чтобы разобраться в ситуации.

«И вот теперь я думаю — мне 24 января 2020, в 9:00, появиться самой со свидетельством о рождении и, допустим, справкой из школы, что он учится в 6 „А“ классе, или вместе с „жертвой системы“, чтобы убедились? <…> А то вдруг „уклоняется“ пацан?» — заключила киевлянка.

Через некоторое время женщина удалила свой пост в соцсети и написала, что журналисты исказили факты и причинно-следственные связи. «Я не позволю, чтобы меня и моего ребенка сделали „жертвами системы“ и не хочу „гнать волну“», — заявила Костюченко.

Она добавила, что госучреждения переходят на современные технологии, поэтому прекрасно знает, что новые системы могут «глюкнуть».