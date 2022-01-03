Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по запросу России

Главного режиссера Одесского оперного театра Евгения Лавренчука задержали в Неаполе по запросу России. Как сообщило издание Hromadske со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Украины Олега Николаенко, режиссер находится под стражей с 17 декабря.

Представитель внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что Лавренчуку предоставили адвоката, а генеральное консульство оказывает задержанному необходимую помощь.

«Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными задержанного. Дело находится на особом контроле», — заявил Николаенко.

Администратор группы в Facebook Free Eugene Lavrenchuk Марианна Гудич-Палий написала, что режиссера задержали в аэропорту Неаполя во время транзитного рейса во Львов. По ее словам, российские правоохранители подали запрос на экстрадицию Лавренчука за финансовые нарушения, которые он совершил восемь лет назад. Она подчеркнула, что никаких подробностей дела и конкретных документов в открытом доступе нет.

Евгений Лавренчук работал в России с 2004 года. Он руководил «Польским театром в Москве» и получил за свои заслуги титул «Младший режиссер года» на выставке «Сцена России». На Украину он вернулся в 2014 году. Спустя четыре года стал главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета и ректором Первой украинской школы театра и кино.