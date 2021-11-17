Новый сэндвич Burger King оскорбил поляков украинского происхождения

Польская сеть быстрого питания Burger King выпустила новый сэндвич — «Гаудомор» (Goudomor). Такое название ему дали из-за наличия сыра «Гауда» в его составе. Однако новинка не понравилась украинской диаспоре. Сэндвич напоминает ей о голодоморе — так на Украине называют голод, длившийся с 1932 по 1933 годы.

В рекламе рассказали о продуктах, составляющих новый бургер: большая булка, двойная порция говяжьего мяса, три куска «Гауды», жареный лук и горчица. Как отмечают представители польского Burger King, попробовать его можно будет не везде: сэндвич продадут только в избранных корнерах сети.

Источник фото: Burger King Polska / Facebook

Burger King подал в суд на депутата Госдумы Виталия Милонова, как сообщил сам политик. По его словам, компании не понравилось, что он назвал еду сети вредной. Теперь депутат может лишиться 100 миллионов рублей.