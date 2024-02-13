Мир 13 февраля 2024, 23:10 Украинского подростка ранили при расовом конфликте в Германии DPA: в Германии неизвестный напал на украинского подростка в кафе

Читать 360tv в

Юный гражданин Украины попал в госпиталь с тяжелыми ранениями после «нападения на расовой почве» в немецком городе Меттмане. Об этом сообщило агентство DPA.

«Пятнадцатилетний украинец получил тяжелое ранение в результате нападения на расовой почве в Меттманне под Дюссельдорфом», — указали в сообщении агентства.

Реклама

Неизвестный напал на мальчика в закусочной в субботу, 10 февраля. Перед этим он оскорбил подростка, а затем ударил по голове и скрылся с места происшествия. Расследованием нападения занялась служба государственной безопасности Дюссельдорфа.

Ранее в Дюссельдорфе в результате нападения на улице погиб украинский баскетболист Владимир Ермаков. На спортсмена напал 15-летний гражданин Германии турецкого происхождения после конфликта в автобусе. Немецкая полиция задержала подозреваемого.