Мир 27 января 2024, 20:57 Украинского пенсионера с чемоданом евро задержали в аэропорту Мюнхена Bild: в аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера с 450 тысячами евро Pxhere

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Таможенники в аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера с целым чемоданом евро. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

В багаже 66-летнего мужчины, который собирался лететь из Германии на Кипр, обнаружили и изъяли толстые пачки купюр по 20 и 50 евро. Всего в чемодане было 450 тысяч евро. При этом на досмотре пожилой украинец сообщил, что у него с собой только 300 евро.

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У таможенников вызвал подозрение тот факт, что в зоне посадки к пассажиру подошел неизвестный, передавший ему небольшой чемодан. В нем и были спрятаны деньги. Теперь полиции предстоит выяснить, кому принадлежат банкноты и откуда они взялись.

«В любом случае украинец больше не сможет их увидеть. Скорее всего, купюры конфискуют в пользу государства», — сообщили авторы материала.

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