Мир 28 декабря 2022, 16:02 Украинского олигарха Жеваго задержали во Франции ГБР Украины сообщило о задержании олигарха Жеваго в Куршавеле Unsplash

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Олигарха Константина Жеваго задержали в Куршавеле по запросу украинской стороны. Об этом сообщила советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян. Об этом написало РИА «Новости».

«По запросу следователей ГБР удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, и сейчас готовятся документы для его экстрадиции», — сказала она во время национального телемарафона «Единые новости».

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Ранее издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники, сообщило об обысках на предприятия Жеваго. ГБР их провело из-за подозрений в работе его бизнеса в российских интересах.

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Бюро экономической безопасности Украины также заподозрило, предположительно, принадлежащие этому олигарху горно-обогатительные комбинаты, в неуплате налогов на сумму порядка 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов).

Компанию «АвтоКрАЗ», которая входит в группу «Финансы и кредит» Жеваго, национализировали в ноябре 2022 года. Ее активы теперь находится под контролем управления минобороны Украины