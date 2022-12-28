28 декабря 2022, 16:02
Украинского олигарха Жеваго задержали во Франции
ГБР Украины сообщило о задержании олигарха Жеваго в Куршавеле
Олигарха Константина Жеваго задержали в Куршавеле по запросу украинской стороны. Об этом сообщила советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян. Об этом написало РИА «Новости».
«По запросу следователей ГБР удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, и сейчас готовятся документы для его экстрадиции», — сказала она во время национального телемарафона «Единые новости».
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Ранее издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники, сообщило об обысках на предприятия Жеваго. ГБР их провело из-за подозрений в работе его бизнеса в российских интересах.
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Бюро экономической безопасности Украины также заподозрило, предположительно, принадлежащие этому олигарху горно-обогатительные комбинаты, в неуплате налогов на сумму порядка 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов).
Компанию «АвтоКрАЗ», которая входит в группу «Финансы и кредит» Жеваго, национализировали в ноябре 2022 года. Ее активы теперь находится под контролем управления минобороны Украины
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