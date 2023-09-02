Мир 02 сентября 2023, 21:38 Украинского олигарха Игоря Коломойского отправили в СИЗО Суд в Киеве арестовал бизнесмена Игоря Коломойского по делу об отмывании денег РИА «Новости»

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Шевченковский суд Киева арестовал олигарха Игоря Коломойского до 31 октября. Бизнесмен может выйти на свободу при условии внесения залога в размере 509 миллионов гривен — или 13,7 миллионов долларов. Об этом сообщило украинское издание«Страна.ua».

Заседание суда по просьбе стороны защиты проходило в закрытом режиме. До начала слушания Коломойский сообщил журналистам, что не согласен с обвинением.

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Из суда бизнесмен вышел в сопровождении спецназа СБУ. Комментировать решение суда Коломойский отказался.

Ранее стало известно, что служба безопасности Украины обвинила Игоря Коломойского в отмывании денег и мошенничестве. По версии СБУ, в период с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал и вывез за границу свыше 500 миллионов гривен.

В феврале 2023 года СБУ провела обыск в доме олигарха. После этого представители службы сообщили о разоблачении схем хищения в нефтедобывающей компании «Укрнафта» и ее нефтеперерабатывающей дочке — «Укртатнафте».

При этом до выборов Зеленского Коломойский считался чуть ли не «крестным отцом» нынешнего президента Украины. Украинский политик Владимир Олейник рассказал «360», что именно олигарх продвигал предвыборную кампанию Зеленского: Тогда комедийный актер без политического опыта казался весьма удобным и управляемым кандидатом.