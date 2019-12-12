Украинского музыканта заподозрили в убийстве Шеремета

«Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас… Будет обыск. Хелп!» — сообщил подписчикам Антоненко. Народный депутат от партии «Евросолидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко Владимир Арьев подтвердил эту информацию и назвал происходящее «целенаправленными репрессиями против защитников Украины».

«Автору гимна Сил Специальных Операций, известному музыканту и военному шьют это дело! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить — это правда, он в шоке без преувеличений», — написал депутат в Facebook и призвал помочь в этом деле «юристов-патриотов».

Ранее министр МВД Украины Арсен Аваков сообщил о том, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. Журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве, во время взрыва автомобиля. По версии следствия, это была месть за его профессиональную деятельность. Шеремет около 10 лет работал на российском телевидении. Последние годы жизни он трудился в Киеве — в издании «Украинская правда» и на «Радио Вести»