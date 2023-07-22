Мир 22 июля 2023, 16:51 Украинского гроссмейстера не отпустили из страны на Кубок мира FIDE: шахматиста Иванчука не выпустили с Украины для участия в Кубке мира Википедия

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Власти Украины не выпустили гроссмейстера Василия Иванчука из страны для участия в Кубке мира в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

«Иванчук проживает во Львове. По нынешнему законодательству Украины, ему необходимо разрешение Минспорта для выезда из страны в спортивных целях, как и для остальных украинцев младше 60 лет. Иванчуку 54 года, такое разрешение ему не дали», — отметили в FIDE.

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В федерации добавили, что официальный запрос делала Азербайджанская шахматная федерация, однако его тоже отклонили.

«Открытое письмо с просьбой отпустить Иванчука на турнир подписали известные гроссмейстеры Магнус Карлсен, Борис Гельфанд, Уэсли Со, Фабиано Каруана, Хикару Накамура и Вишванатан Ананд», — подчеркнули в FIDE.

Соревнования запланированы в Баку с 29 июля по 25 августа. Иванчука пригласили на турнире по wild card.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в стране с 24 февраля 2022 года. С тех его неоднократно продлевали.