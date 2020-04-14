Украинского генерала заподозрили в сотрудничестве с ФСБ

СБУ задержала генерал-майора Валерия Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и сотрудничестве с ФСБ России.

«Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов», — говорится в сообщении сайта СБУ.

В СБУ заявили, что у следствия есть неоспоримые доказательства, что по заданию российских спецслужб Шайтанов планировал совершить теракты на территории Украины. За это он якобы должен был получить 200 тысяч долларов и паспорт гражданина России. Сейчас СБУ проводит обыски в доме генерала.

По версии СБУ, Шайтанов получал информацию от старших и высших офицеров ведомства. На данный момент решают вопрос об избрании ему меры пресечения.