Украинского футболиста затравили за пост с поздравлением Путина

Бывшего футболиста молодежной сборной Украины, экс-игрока российского клуба «Амкар» Олега Мищенко затравили пользователи социальных сетей. Это случилось из-за того, что спортсмен поздравил россиян с Новым годом.

По информации РИА «Новости», Мищенко опубликовал в своём Instagram видео с новогодним обращением президента РФ Владимира Путина и добавил подпись «С Новым годом, братья!». Эти слова он адресовал коллегам по футбольному клубу «Амкар».

В результате на публикацию поступили многочисленные жалобы интернет-пользователей, страницу футболиста закрыли. К травле подключились украинские СМИ, журналисты начали оскорблять спортсмена.

Мищенко обвинили в «предательстве», в его адрес начали поступать угрозы. Сам спортсмен произошедшее пока никак не прокомментировал.

Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали внешний вид министра обороны Украины Резникова. Их привлек странно сидящий костюм чиновника. Пользователей смутило, что он застегнут на одну пуговицу и держится на министре с трудом. Люди предположили, что под пиджаком надет бронежилет.