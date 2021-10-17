Украинского дипломата нашли мертвым в его доме в Киеве

Украинский дипломат погиб у себя на даче в Киеве. Ему было 60 лет. Тело обнаружила домработница.

О том, что погибший был дипломатом, сообщило местное издание ТСН. В МИД страны эту информацию комментировать не стали.

В полиции Киева подтвердили обнаружение тела 60-летнего мужчины в доме на улице Садовая, но не стали уточнять его личность. Жилище погибшего осмотрела следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, мужчина жил один и упал с лестницы, после падения он смог подняться и добрался до комнаты на втором этаже, где его уже без признаков жизни обнаружила домработница. Согласно заключению судмедэксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

По факту случившегося было начато уголовное производство по статье об умышленном убийство с пометкой «несчастный случай». Досудебное расследование продолжается.