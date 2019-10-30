Украинского депутата поймали на переписке с проституткой

По данным издания, журналистам удалось сфотографировать экран смартфона депутата, когда тот договаривался с проституткой о сексе, несмотря на то, что женат и у него есть двое детей.

Как только компромат попал в Сеть, Яременко на своей странице в Facebook объяснил, что его переписка — это не что иное, как провокация. Таким образом, он решил «проучить» журналистов, которые не упускают возможности сфотографировать экраны телефонов новых парламентариев.

«Я учинил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную „переписку“. Это сработало», — оправдался депутат в соцсетях.