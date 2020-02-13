Украинского депутата не устроили русские буквы на клавиатуре ноутбуков в Верховной раде
Народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович был возмущен, увидев на клавиатуре ноутбука русские буквы. Свое недоумение он выразил на своей странице в социальной сети, написало ФАН.
Вятрович опубликовал фото ноутбука, который установили в Верховной раде. Помимо английских, там присутствуют и русские буквы. Именно это возмутило парламентария. Он написал, что диджитализация — это хорошо, но вот русских букв там быть не должно.