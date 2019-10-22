Украинского чиновника задержали в аэропорту. Его подозревают в госизмене

Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что Бровченко вместе с чиновниками госпредприятия «Украинский центр „Безпека“» и компании «Артем» заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов. Общая сумма контракта — более 16,5 миллиона долларов.

Как считает следствие, в результате незаконной сделки аванс — 8,2 миллиона долларов — перевели на счета фиктивных офшорных предприятий. Позже деньги присвоили участники схемы. Иностранцы оборудование так и не поставили.

Юрий Бровченко с 2008 года занимался вопросами нацбезопасности и обороны на государственном уровне. В 2010–2011 годах он возглавлял департамент утилизации компонентов ракетного топлива и ракет и боеприпасов в Министерстве обороны Украины. После этого он четыре года работал в Минэкономразвития.