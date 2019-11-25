Украинского чиновника выгнали из караоке за требование выключить Газманова

Сначала Рубану не понравилась песня Газманова «Москва, звонят колокола» и он попросил диджея поменять репертуар. Он послушался, но через некоторое время зазвучала новая песня российского исполнителя «Офицеры». Недовольный чиновник снова потребовал прервать песню, но теперь в дело вмешалась охрана.

«Меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги», — написал Рубан в своем сообщении. Пока правоохранители ехали на место оставшемуся на улице чиновнику начали угрожать посетители бара. Однако и сотрудники полиции ничем оскорбленному песнями Газманова мужчине не помогли.

Вместо оформления протокола стражи порядка отпустили охранника, который вывел Рубана на улицу. Кроме того, разозленные посетители бара напали и на прибывших представителей власти.

«Один из полицейских „отхватил“ по физиономии от посетителя и тоже не смог прекратить противоправные действия. Одно из лиц после угроз и оскорблений в мой адрес вырвало бланки протокола и выбросило в минибассейн», — пожаловался чиновник в Facebook.

Сегодня стало известно, что руководство бара «Соло» принесло свои извинения избитому чиновнику за случившееся. Сам Рубан заявил, что конфликт с баром полностью исчерпан. Он подчеркнул, что сам говорит по-русски и слушает русскоязычные песни, а претензии были не к бару, а к пророссийским текстам произведений Газманова.