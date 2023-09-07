07 сентября 2023, 16:54
Украинского бизнесмена Коломойского обвинили в присвоении 250 миллионов долларов
НАБУ предъявило Коломойскому обвинение в присвоении средств «ПриватБанка»
Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение бизнесмену Игорю Коломойскому в присвоении 250 миллионов долларов. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
По данным следствия, предприниматель организовал схему завладения активами «ПриватБанка» для финансирования офшорной компании и увеличения своей доли в уставном капитале кредитной организации.
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Часть суммы в размере 446 миллионов гривен (12 миллионов долларов) перевели на счета пяти юридических лиц под видом купли-продажи ценных бумаг, сообщили в НАБУ. Сообщникам Коломойского также предъявили обвинения.
Шевченковский суд Киева арестовал олигарха 2 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. До начала слушания Коломойский заявил, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями.
Арест бизнесмена подтверждает факт перехода Украины под управление внешних игроков, в частности Соединенных Штатов, писали «Известия».
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