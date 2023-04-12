Мир 12 апреля 2023, 02:52 Украинское зерно предложили распределять по всему ЕС Польский министр Телус предложил распределить зерно с Украины по всему Евросоюзу РИА «Новости»

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Поступающее из Украины зерно нужно распределить по всем странам Евросоюза. Об этом министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил по итогам заседания антикризисного штаба на тему наплыва зерна с Украины, написал RT.

Глава польского ведомства заявил, что обратился за поддержкой к партнерам из Чехии, Румынии, Болгарии и Словакии. Телюс предложил пересмотреть пошлины, которые касаются украинских товаров и продуктов.

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«Все мы понимаем, что Украине нужно помогать <…>, но мы должны справляться все вместе. Поэтому я предложу своим коллегам пересмотреть этот проект с тем, чтобы равномерно распределять украинское зерно в Европейском союзе», — объяснил он.

Украина и Польша будут открывать совместное производство танковых снарядов. Соответствующий меморандум стороны подписали в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу.

Украинский лидер побывал в Польше с официальным визитом 5 апреля. Офис Зеленского заявил, что главной темой поездки стало обсуждение очередной военной помощи стране