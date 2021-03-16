Украинские СМИ назвали вопросом жизни и смерти ситуацию вокруг завода «Мотор Сич»

Украинское издание «Главред» назвало ситуацию с заводом «Мотор Сич» вопросом жизни и смерти для Киева. Такое стратегически важное предприятие должно принадлежать государству из-за его значения для обороноспособности страны.

«Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить два миллиарда долларов, чем потерять предприятие совсем», — следовало из текста статьи украинского журнала «Главред».

В статье также утверждалось, что Китай до сих пор не смог создать работоспособный двигатель для самолетов, что подчеркивает высокий уровень производства на Украине, по мнению автора текста. При этом автор не отрицает, что решение по «Мотор Сич» было продиктовано Киеву с другой стороны Атлантики.

«Следует признать, что данное решение о возвращении „Мотор Сич“ в собственность государства было принято не потому, что наша власть вдруг стала защищать интересы Украины, а потому что таким было пожелание США. Однако в данном случае интересы Штатов и Украины совпали. Хотя ни Соединенным Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина все покупала у них», — поделился публицист.

Он также добавил, что пока нет ясности, сможет ли Украина использовать эту ситуацию себе на благо и обеспечить предприятие кадрами. Кроме того, автора волнует вопрос о том, кто будет выплачивать деньги пострадавшим от решения СНБО инвесторам.

В марте власти Украины решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич», отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings.

«Мотор Сич» — один наиболее крупных заводов по производству двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы вкладывали в него деньги с 2016 года. На данный момент им принадлежит 75% акций компании, однако сделка не оформлена в официальном порядке, ее заблокировал Киев. Украина посчитала, что активность китайцев связана с потенциальным желанием вывозить технологические мощности к себе в страну.