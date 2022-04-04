Украинское СМИ назвало фейком видео с женщиной, замученной нацистами в Гостомеле

Распространившиеся в интернете видео и фото с женщиной из Гостомеля, которую якобы замучили националисты в Мариуполе, является фейком. Об этом сообщило украинское издание УНИАН в Telegram-канале.

«Место съемки, дату и достоверность этих фото и видео на данный момент проверить не представляется возможным. Приносим свои извинения», — написало издание.

Снимок опубликовал в соцсетях советник главы офиса президента Алексей Арестович в конце марта. На кадрах видна свастика, вырезанная на теле.

Фото и видео также появились в российском сегменте YouTube и «ВКонтакте» 28 марта. Сообщалось, что девушка стала жертвой украинских нацбатов.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в освобожденных от националистов домах нашли тела мирных жителей со следами зверских пыток, свастикой и неонацистскими символами.

Кроме того, по свидетельствам мирных жителей, неонацисты забрасывали подвалы гранатами, зная, что там находятся женщины и дети.