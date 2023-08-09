Мир 09 августа 2023, 02:37 Украинское руководство во главе с Зеленским назвали в США «командой школьников» Сенатор США Табервилль назвал власти Украины школьниками, не имеющими шансов против России Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

Читать 360tv в

Украинские чиновники во главе с президентом Владимиром Зеленским похожи на команду школьников из младших классов, которые решили сыграть против студентов колледжа. Об этом в эфире Fox News заявил сенатор США от Алабамы Томми Табервилль. По его словам, шансы победить Россию у Украины — нулевые.

«В конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть», — сказал политик.

Реклама

Так Табервилль прокомментировал опрос CNN об одобрении конгрессом допфинансирования ВСУ. Около 55% американцев выступили против этой инициативы. Сенатор так же заявил, что не поддержал отправку Украине «ни единого цента».

Накануне стало известно, что США предоставят украинской стороне новый пакет военной помощи. В него войдут ракеты для РСЗО и противотанковые ракеты, различные снаряды, противотанковое оружие TOW и AT4, перехватчики ПВО для системы Patriot — всего на сумму 200 миллионов долларов.