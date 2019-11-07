  • Украинское посольство призвало NYT вернуть Крым на карту страны

    07 ноября 2019, 17:30

    Ирина Нагайникова

    Диппредставительство Украины в Вашингтоне обратилось к редакции The New York Times после публикации карты Украины без Крыма, сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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    На странице посольства Украины появилось обращение к редакции американского издания с призывом исправить «ошибку» в изображении карты страны.

    В одной из последних статей NYT опубликовали карту Украины, не включив полуостров Крым в состав государства. Украинские дипломаты расценили это как ошибку, играющую на руку «российской пропаганде».

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    «Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде… Рассчитываем на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду», — написало посольство в Facebook.

    Украина продолжает предъявлять претензии на Крым, который официально стал российским еще в 2014 году по итогам референдума. Россию обвиняют в аннексии.

    Руководство РФ давно обозначило, что вопрос о статусе Крыма считает закрытым.