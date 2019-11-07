Украинское посольство призвало NYT вернуть Крым на карту страны
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На странице посольства Украины появилось обращение к редакции американского издания с призывом исправить «ошибку» в изображении карты страны.
В одной из последних статей NYT опубликовали карту Украины, не включив полуостров Крым в состав государства. Украинские дипломаты расценили это как ошибку, играющую на руку «российской пропаганде».
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«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде… Рассчитываем на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду», — написало посольство в Facebook.
Украина продолжает предъявлять претензии на Крым, который официально стал российским еще в 2014 году по итогам референдума. Россию обвиняют в аннексии.
Руководство РФ давно обозначило, что вопрос о статусе Крыма считает закрытым.