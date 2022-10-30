Украинское оружие попало к преступникам в Финляндии | 360°

Мир 30 октября 2022, 15:35 Украинское оружие попало к преступникам в Финляндии Полиция Финляндии: отправляемое Украине оружие попало к преступникам Unsplash

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Вооружение, отправляемое западными странами на Украину, попало в руки преступников в Финляндии. Об этом заявили правоохранительные органы страны, написало издание YLE.

Спецслужбы уже получили подтверждение, что оружием завладели злоумышленники в Финляндии, Нидерландах, Дании и Швеции.

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Главный инспектор полиции Кристер Альгрен заявил, что разведывательные данные касаются в основном штурмовых винтовок и большого количества боеприпасов.

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«Мы получили достоверные сведения, что многие из преступных группировок очень заинтересовались украинским оружием», — сказал он.

Альгрен пояснил, что европейские правоохранители предупреждали о вероятности отправок летального оружия с Украины в страны Евросоюза.

Президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета спецслужб и руководителей органов безопасности стран СНГ сообщил, что преступники могут завладеть поставляемым Украине оружием, в том числе мощными средствами поражения.