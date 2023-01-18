Эксклюзив 18 января 2023, 15:22 Украинское общество погрузилось в состояние фрустрации — политолог Политолог Пашковский: украинское общество уже находится в состоянии фрустрации РИА «Новости»

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Армия Украины действительно оказалась в тяжелом положении, но Россия не должна недооценивать боевой потенциал ВСУ. В какой-то момент украинская пропагандистская машина перестанет работать, что плохо скажется на состоянии украинцев. Они уже находятся в состоянии фрустрации. Такое мнение в разговоре с «360» высказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.

«Необходимо отметить, что, несмотря на тяжелое положение украинской армии, она еще сохраняет определенную опасность для российских вооруженных сил. Конечно, здесь играет роль именно мобилизационный потенциал украинского государства, то есть крайне жесткая и авторитарная модель управления в сочетании с использованием ксенофобской и нацистской риторики в отношении русских», — сказал Пашковский.

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По его словам, Украина представляет собой серьезную боевую силу и сохраняет свой потенциал.

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«Российская Федерация должна с этим считаться. До окончательной победы еще очень далеко. Однако текущие тенденции в той или иной степени уже показывают, что украинское общество находится в состояние фрустрации», — заметил эксперт.

Мобилизационная кампания, истерики в медиа не помогают стабилизировать ситуацию.

«Им нужно создавать какие-то вымышленные, выдуманные победы. Если их не будет, то украинское государство в определенный момент времени может столкнуться с тем, что машина пропаганды просто рухнет», — заключил собеседник «360».

Ранее бывший советник Министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ оказались в тяжелом положении. Они ощущают себя брошенными и бегут с поля боя.