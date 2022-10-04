«Родившись мальчиком, не обязательно им быть». Украинское образование разрушало семейные ценности | 360°

Мир 04 октября 2022, 23:33 Поделиться Telegram

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Viber «Родившись мальчиком, не обязательно им быть». Украинское образование разрушало семейные ценности Учительница из ЛНР: на Украину завозили книги о нетрадиционном гендерном воспитании детей РИА «Новости»

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На Украину под эгидой ЮНИСЕФ и Евросоюза завозили пособия о гендерном воспитании детей, в которых утверждалось, что ребенок не должен вести себя в соответствии с общепринятыми для своего пола нормами. Об этом РИА «Новости» заявила учительница одной из школ освобожденного населенного пункта в ЛНР.

«Родившись мальчиком, не обязательно им быть», — процитировала собеседница фразу из книги.

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В пособии, изданном для изучения в школах Украины, мальчики не должны стесняться играть в игры для девочек. При этом на территории Западной Украины таких учебников было в разы меньше. «Потому что там правильные, в их понимании, украинцы живут, а мы — неправильные», — подытожила она.

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В Европе активно пропагандируют нетрадиционные ценности, включая навязывание подрастающему поколению ЛГБТ, феминизма, «третьего пола» и «свободной любви».

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что такая социальная политика неприемлема для нашей страны. В РФ власти поддерживают институт семьи, помогают молодым родителям.

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