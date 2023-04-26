Мир 26 апреля 2023, 06:58 Украинское контрнаступление стало кампанией Запада — сенатор Сенатор Пушков заявил, что контрнаступление Украины станет атакой Запада РИА «Новости»

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Западные страны сделали слишком большую ставку на объявленное киевским режимом контрнаступление в зоне проведения спецоперации. Это подтвердило, что атаку на самом деле устроит не Украина, а ее партнеры, заявил в своем Telegram-канале член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

«На Западе делают такую огромную ставку на так называемое „украинское контрнаступление“, что абсолютно ясно: это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада», — написал он.

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Нападение Вооруженных сил Украины анонсировали несколько месяцев назад, и оно не станет для российских войск неожиданностью, заявил ранее военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. По его словам, линию фронта надежно защитили минированием, а призванные во время частичной мобилизации бойцы за полгода получили ценный боевой опыт и стали профессионалами.

США признались, что благодаря ошибкам в конфликте на Украине подготовились к другому вооруженному противостоянию — с Китаем. Замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что власти осознали необходимость изменить контракты с поставщиками боеприпасов, модернизировать производство и вложить деньги в космос.