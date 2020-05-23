Украинское агентство рассказало о космической разведке страны

По данным агенства, разведывательные космические аппараты (КА) используются для решения целого ряда задач — для выявления военных объектов, слежки за деятельностью войск противника, планирования военных операций, информационного обеспечения деятельности вооруженных сил.

Известно, что Украина сотрудничает с 19 странами мира, например, с американской компанией DigitalGlobe и французской Pleiades. Соглашения с ними предусматривают обмен спутниковой информацией, в том числе и на коммерческой основе.

Также на Украине разрабатывается спутник «Січ-2М». Агентство уточнило, что запуск этого аппарата является важной задачей для страны, но происходит медленно из-за недостаточного финансирования.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) выдаст Украине в кредит пять миллиардов долларов, чтобы страна могла выплатить свои долги. Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что на данный момент идет доработка соглашения с МВФ. После того, как итоговый документ подпишут президент и глава Нацбанка страны, его должен одобрить совет директоров МВФ. Предварительно, все договоренности уже получены.